В Тюменской области перевезли поездами почти миллион тонн грузов за сентябрь

| Фото: Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

913,7 тыс. т грузов перевезли поездами в Тюменской области за сентябрь. Объем погрузки за месяц вырос на 9,7 %, сообщает Свердловская железная дорога.

При этом объем грузоперевозок за девять месяцев составил 7,9 млн т, что меньше на 0,8 % чем в тот же период 2024 г.

Наибольшая доля грузов – это нефть и нефтепродукты: 6,1 млн т. погрузили предприятия на железнодорожные составы с января по сентябрь 2025 г. Химикатов и соды - 353,4 тыс. т, кокса - 207,7 тыс. т, зерна - 205,4 тыс. т, стройматериалов - 100,9 тыс. т.