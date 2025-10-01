Диспетчерские центры лидеров отрасли ТЭК России посетила тюменская делегация
Диспетчерские центры лидеров отрасли ТЭК России посетила тюменская делегация. На совещании с руководством АО "Системный оператор Единой энергетической системы" обсудили развитие электросетевого комплекса регионов, модернизацию действующей и строительство новой генерации для покрытия перспективного спроса на электроэнергию.
Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, трёхдневный семинар для руководителей профильных министерств и департаментов из регионов Урала и Сибири организовало Минэнерго России. Тюменскую область представляет директор департамента ЖКХ Семён Тегенцев.
В ситуационно-аналитическом центре ПАО "Россети" руководителям региональных ведомств представили информационные системы, которые используются оперативными дежурными. Центр осуществляет круглосуточный мониторинг работы электросетевого комплекса компании.
В завершение представители уральских и сибирских регионов посетили Единый центр управления ЖКХ Московской области, где изучили организацию мониторинга нештатных ситуаций и меры реагирования для их устранения.