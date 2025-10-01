  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-восточный

Диспетчерские центры лидеров отрасли ТЭК России посетила тюменская делегация

Экономика, 14:38 10 октября 2025

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Диспетчерские центры лидеров отрасли ТЭК России посетила тюменская делегация. На совещании с руководством АО "Системный оператор Единой энергетической системы" обсудили развитие электросетевого комплекса регионов, модернизацию действующей и строительство новой генерации для покрытия перспективного спроса на электроэнергию.

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, трёхдневный семинар для руководителей профильных министерств и департаментов из регионов Урала и Сибири организовало Минэнерго России. Тюменскую область представляет директор департамента ЖКХ Семён Тегенцев.

В ситуационно-аналитическом центре ПАО "Россети" руководителям региональных ведомств представили информационные системы, которые используются оперативными дежурными. Центр осуществляет круглосуточный мониторинг работы электросетевого комплекса компании.

В завершение представители уральских и сибирских регионов посетили Единый центр управления ЖКХ Московской области, где изучили организацию мониторинга нештатных ситуаций и меры реагирования для их устранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , Семен Тегенцев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:18 10.10.2025Антидроновую защиту для промышленных объектов выпускает тюменский участник проекта "Производительность труда"
15:34 10.10.2025Импортозамещающую систему представили тюменцы на Петербургском международном газовом форуме
15:23 10.10.2025В Тюменской области перевезли поездами почти миллион тонн грузов за сентябрь
15:11 10.10.2025Инвестор вложит 700 млн рублей в строительство базы отдыха в Ярковском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора