ФСБ задержала жителя Тюменской области за госизмену

Происшествия, 15:00 10 октября 2025

скриншот видео

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области задержали жителя Тюменской области за госизмену.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники ФСБ собрали материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении жителя Тюменской области, который оказывал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

"Являясь сторонником радикальных взглядов, противником политического курса Российской Федерации и выступая против проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, в мессенджере "Telegram" осуществлял призывы к террористической деятельности, а также публично оправдывал терроризм", - отмечается в сообщении пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Следственное подразделение РУФСБ возбудил уголовные дела по статьям 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.2(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма) ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности) УК России.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

# госизмена , РУФСБ России по Тюменской области

