Импортозамещающую систему представили тюменцы на Петербургском международном газовом форуме

Экономика, 15:34 10 октября 2025

департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Импортозамещающую систему верхнего привода представила компания "Кенера" из Тюмени на Петербургском международном газовом форуме.

"В своё время мы поставляли и обслуживали подобные СВП, только немецкого производства. Также есть опыт взаимодействия по другим видам оборудования. Система верхнего привода вызвала искренний интерес со стороны гостей и участников форума. Мы рассказали о технических характеристиках и особенностях СВП, сумели по-хорошему удивить", - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Грузоподъемность оборудования составляет 500 т, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

