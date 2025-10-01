Импортозамещающую систему представили тюменцы на Петербургском международном газовом форуме
Импортозамещающую систему верхнего привода представила компания "Кенера" из Тюмени на Петербургском международном газовом форуме.
"В своё время мы поставляли и обслуживали подобные СВП, только немецкого производства. Также есть опыт взаимодействия по другим видам оборудования. Система верхнего привода вызвала искренний интерес со стороны гостей и участников форума. Мы рассказали о технических характеристиках и особенностях СВП, сумели по-хорошему удивить", - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.
Грузоподъемность оборудования составляет 500 т, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.