В тюменском пункте отбора на военную службу по контракту учитывают желания граждан при выборе специальности

Общество, 15:45 10 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тюменском пункте отбора на военную службу по контракту инструкторы учитывают желания граждан при выборе специальности. В регионе 3 млн 400 тыс. руб выплачивается сразу при заключении контракта. Это на сегодня самая большая выплата в России, уточнили в тюменском ПОВСК.

Главное условие получения средств - заключить контракт с Минобороны РФ именно в военкоматах Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени.

В пункте отбора инструкторы работают с каждым желающим подписать контракт индивидуально, пишет информационный центр правительства области. Учитываются его профессиональные навыки, образование и, конечно, желание.

"Если человек имеет большой опыт вождения грузовых автомобилей, то мы отправляем человека в такие подразделения, как автобат, который занимается снабжением всей группировки войск на СВО. Отправляем людей в самоходно-артиллерийские полки, где много тяжелой техники, которая требует управления. Поэтому водители всегда в приоритете. Мы стараемся подобрать военную специальность человеку, которая была сродни его гражданской специальности", — рассказал представитель пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени младший сержант Иван Тараненко.

Общая сумма выплат в первый год может достигать 6 млн рублей и больше. Наличие прописки в Тюменской области при начислении региональной выплаты не учитывается.

Пройти мероприятия отбора и заключить контракт может: гражданин любого субъекта РФ; иностранный гражданин либо лицо без гражданства.

Проконсультироваться по условиям получения выплаты можно по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1 или на сайте службапоконтракту72.рф.

