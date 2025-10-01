В селе Денисово Исетского округа ввели карантин по бешенству животных
Карантин по бешенству животных введен в селе Денисово Исетского муниципального округа Тюменской области 10 октября. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучном по данному заболеванию населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз восприимчивых животных. Кроме этого, нельзя отлавливать диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, пишет инфоцентр правительства Тюменской области.