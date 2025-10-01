  • 10 октября 202510.10.2025пятница
В селе Денисово Исетского округа ввели карантин по бешенству животных

Общество, 16:29 10 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Карантин по бешенству животных введен в селе Денисово Исетского муниципального округа Тюменской области 10 октября. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучном по данному заболеванию населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз восприимчивых животных. Кроме этого, нельзя отлавливать диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

# Исетский район , карантин по бешенству

