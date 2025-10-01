  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
Александр Моор поздравил с профессиональным праздником работники сельского хозяйства

Губернатор, 09:44 12 октября 2025

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Аграрный комплекс – одна из опор экономики России, от людей, работающих на земле, зависит продовольственная безопасность страны.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, поздравляя с профессиональным праздником работники сельского хозяйства.

"Благодаря профессионализму и самоотверженности аграриев Россия уверенно входит в число мировых лидеров по производству и экспорту сельхозпродукции", - подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что Тюменская область вносит весомый вклад в развитие отечественного АПК.

"В регионе растут объёмы производства, обновляется техника, развивается переработка, внедряются современные технологии", - добавил глава региона.

Так, завод "Аминосиб" выводит на новый уровень инвестиционный проект по глубокой переработке пшеницы. В 2025 году объём производства лизина вырос на 20%.

Предприятие "Эвика-Агро" достигло наивысшей продуктивности среди сельхозпредприятий региона – почти 12 тыс. кг на одну фуражную корову.

В "Юг-Агро" в числе первых в регионе закончили уборочную кампанию. В этом году предприятие увеличило обрабатываемую площадь почти на две тысячи гектаров.

"Благодарю всех, кто трудится в сельском хозяйстве. Продолжаем создавать условия для развития села и повышения престижа сельскохозяйственных профессий", - добавил губернатор.

# Александр Моор , поздравление , сельское хозяйство

﻿
