Фестиваль ГТО соберёт семейные команды в Тюмени

| Фото: федерация многоборья ГТО Тюменской области | Фото: федерация многоборья ГТО Тюменской области

Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд Тюмени состоится 25 октября.

Старт мероприятия запланирован на 10 часов, ареной спортивного праздника стане Легкоатлетический манеж по ул. Луначарского, 12.

Принять участие в испытаниях смогут команды в составе: папа, мама, ребёнок, дедушка или бабушка. Участникам предстоит выполнить нормативы: бег, подтягивание на высокой перекладине и другие.

Вне программы фестиваля спортивные семьи примут участие в эстафета ГТО, где смогут свое мастерство и командный дух.

Заявки на участие в фестивале необходимо направить по установленной форме на e-mail vfskgto72@mail.ru, либо по адресу Тюмень, ул. 50 лет октября, 46/2 до 17 октября. Справочная информация по тел.: 51-77-14.