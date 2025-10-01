Тюменских аграриев приглашают в бизнес-миссию в Монголию

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Присоединиться к бизнес-миссии в Монголию предлагают представителям агропромышленных предприятий Тюменской области. Она состоится с 21 по 24 ноября в городе Улан-Батор, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Участников ждут B2B-встречи с потенциальными партнёрами, знакомство с рынком и новые возможности для развития экспорта. Планируются деловые переговоры, встречи с представителями бизнеса и профильных ассоциаций.

Для участия и подробной информацией необходимо обратиться по телефонам: +7 (950) 495-87-05 (Алина Полькина, специалист Центра ВЭД), +7 (952) 684-93-17 (Екатерина Сауэр, и.о. Директора Центра ВЭД).