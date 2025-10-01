  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
В IV форуме "Патриоты Урала" примут участие 250 волонтеров 

Общество, 17:27 13 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

IV форум "Патриоты Урала" пройдет 7-9 ноября в Новом Уренге Ямало-Ненецкого автономного округа. В нем примут участие 250 волонтеров и гражданских активистов из числа тех, кто подал заявки на форум.

Местом проведения форума в Новом Уренгое будет арт-резиденция "Сова" – крупнейший молодежный мультимедийный центр Ямала, старт работе которого в июне этого года по видеосвязи дал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. "В этот раз форум пройдет на севере Уральского федерального округа, там, где активно работают многие некоммерческие организации и гражданские активисты, которые ранее не имели возможности добраться до Челябинской или Свердловской области, - отметил полпред Артём Жога. - Мы хотим, чтобы каждый, кто делает важные дела для фронта, получил возможность участвовать, обмениваться опытом. На четвертом форуме особое внимание мы уделим образовательной составляющей, развитию компетенций и знаний".

На форуме, который проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги, представят лучшие практики патриотического воспитания молодежи и программы поддержки участников СВО, организована демонстрация новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы от ведущих производителей УФО.

Кроме этого, состоится премьера документального фильма "Волонтеры Урала. Фильм первый".

# Артем Жога , форум

