В Тюменской области подписано трехстороннее соглашение о развитии соцпартнерства

Торжественная церемония подписания дополнительного соглашения между региональными властями, профсоюзами и работодателями состоялась в правительстве Тюменской области 14 октября. Документ продлил действие важного социального договора на 2026-2028 годы.

Губернатор региона Александр Моор подчеркнул значимость документа: "Соглашение дополнено новыми пунктами в сфере социальной поддержки отдельных категорий работников. Основные изменения коснулись дополнительной защиты интересов участников специальной военной операции, а также членов их семей, вопросов комплексной реабилитации вернувшихся участников боевых действий".

Глава Тюменской области отметил, что в соглашении предусмотрены обязательства работодателей по созданию условий для профессионального роста и адаптации на производстве молодых работников. Впервые в региональное соглашение включены положения о формировании в коллективах политики, направленной на дополнительную поддержку работников с семейными обязанностями.

"Уверен, что соглашение придаст новый импульс развитию социального партнерства в регионе", - подчеркнул Александр Моор.

Председатель областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий отметил, что соглашением предусматривается принятие сторонами мер по подготовке, повышению квалификации работников, активной занятости населения. Соглашение будет способствовать реализации стратегии социально экономического развития Тюменской области.

По словам профсоюзного лидера, в обсуждении принимали участие все стороны социального диалога. "Стороны признают, что развитие экономики должно способствовать росту заработной платы", - сказал он.

Владимир Барвинский, возглавляющий объединение работодателей области, добавил: "Региональное соглашение является ключевым инструментом для создания благоприятных условий в Тюменской области. Оно объединяет усилия власти, бизнеса и общества для достижения целей социальной стабильности, экономического роста и улучшения качества жизни населения".

Он подчеркнул, что социальное партнерство создает основу для устойчивого развития региона в долгосрочной перспективе.

Документ также предусматривает развитие системы профориентации молодежи, улучшение условий труда и усиление мер по охране труда. Важным направлением остается поддержка материнства и детства, организация отдыха и оздоровления населения.

Действие соглашения рассчитано на три года, что позволит планомерно реализовывать намеченные социальные программы и укреплять экономическое положение региона.

Инна Кондрашкина