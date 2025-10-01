Тюменский студент разрабатывает роботизированный станок для обработки дерева
Магистрант Тюменского индустриального университета Тимур Сафинов занимается разработкой деревообрабатывающего роботизированного станка для профилирования протяженных изделий. Проект вошел в число победителей конкурса "Студенческий стартап" в 2025 году и получит 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.
Разработка позволит расширить возможности деревообрабатывающего токарного станка и изготавливать протяженные изделия со сложной винтовой поверхностью. Это могут быть балясины, черенки садового и военного ручного инструмента и другое.
"Выбрать актуальную тему мне помог руководитель нашего направления Иван Сергеевич Золотухин. Я ему очень благодарен за помощь в работе, за наставления и советы. Несмотря на то, что Россия – первая в мире по количеству лесных массивов, мы поставляем древесину в другие страны, а потом закупаем готовые изделия. Это приводит к большим финансовым потерям. Отсутствие роботизированных отечественных решений для деревообрабатывающих станков является проблемой, которую мы нацелены решить, разрабатывая импортозамещающие технологии", рассказал Тимур Сафинов.
Новая конструкция станка уникальна, прямых аналогов нет. На данном этапе уже произведены все расчеты, сделаны чертежи, изготовлена 3D-модель устройства с базовой прошивкой. Поддержка Фонда содействия инновациям поможет собрать полный станок, разработав станину, систему подачи и приема заготовки, блок управления на микроконтроллере с обратной связью. Испытания покажут, что нужно доработать.
В рамках стартапа тюменец планирует зарегистрировать свой бизнес и в ближайшее время приступить к закупке комплектующих для оборудования и набору команды.