Тюменский студент разрабатывает роботизированный станок для обработки дерева

Общество, 20:29 14 октября 2025

ТИУ | Фото: ТИУ

Магистрант Тюменского индустриального университета Тимур Сафинов занимается разработкой деревообрабатывающего роботизированного станка для профилирования протяженных изделий. Проект вошел в число победителей конкурса "Студенческий стартап" в 2025 году и получит 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Разработка позволит расширить возможности деревообрабатывающего токарного станка и изготавливать протяженные изделия со сложной винтовой поверхностью. Это могут быть балясины, черенки садового и военного ручного инструмента и другое.

"Выбрать актуальную тему мне помог руководитель нашего направления Иван Сергеевич Золотухин. Я ему очень благодарен за помощь в работе, за наставления и советы. Несмотря на то, что Россия – первая в мире по количеству лесных массивов, мы поставляем древесину в другие страны, а потом закупаем готовые изделия. Это приводит к большим финансовым потерям. Отсутствие роботизированных отечественных решений для деревообрабатывающих станков является проблемой, которую мы нацелены решить, разрабатывая импортозамещающие технологии", рассказал Тимур Сафинов.

ТИУ | Фото: ТИУ

Новая конструкция станка уникальна, прямых аналогов нет. На данном этапе уже произведены все расчеты, сделаны чертежи, изготовлена 3D-модель устройства с базовой прошивкой. Поддержка Фонда содействия инновациям поможет собрать полный станок, разработав станину, систему подачи и приема заготовки, блок управления на микроконтроллере с обратной связью. Испытания покажут, что нужно доработать.

В рамках стартапа тюменец планирует зарегистрировать свой бизнес и в ближайшее время приступить к закупке комплектующих для оборудования и набору команды.

# импортозамещение , ТИУ

﻿
