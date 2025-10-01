  • 15 октября 202515.10.2025среда
Вопрос о расширении списка получателей бесплатной земли рассмотрят тюменские депутаты

Политика, 15:54 15 октября 2025

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Шестнадцать вопросов стоит в повестве заседания Тюменской областной думы

16 октября.

Депутаты рассмотрят предложение о расширении списка получателей бесплатного земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. В него собираются включить работников искусства и культуры.

Также примут решение по проекту регионального закона "Об охране труда в Тюменской области", внесенному правительством области для урегулирования отношений в области охраны труда в Тюменской области.

Будут внесены изменения в закон Тюменской области "Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности, организации дорожного движения и организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области".

О деятельности в 2024 году доложит руководитель Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Депутаты утвердят схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов Тюменской областной думы, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Борис Олейник

# облдума

﻿
