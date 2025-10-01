  • 15 октября 202515.10.2025среда
  • USD79,9589
    EUR92,6816
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-восточный

17 юных футболистов из Тобольска обучаются по профессиональным методикам ПФК ЦСКА

Спорт, 21:08 14 октября 2025

Пресс-служба проекта "Формула футбола" | Фото: Пресс-служба проекта "Формула футбола"

Тобольские школьники приняли участие в "Классном турнире" от проекта "Формула футбола". 17 ребят получили возможность обучаться по профессиональным методикам ПФК ЦСКА в партнерской школе города, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Пресс-служба проекта "Формула футбола" | Фото: Пресс-служба проекта "Формула футбола"

Всего в турнире участвовали 224 спортсмена 2015–2016 гг. рождения из 16 школ Тобольска. Отбор талантливых детей курировал менеджер по методологии ПФК ЦСКА Алексей Ларченков и тренеры партнерской школы.

"С приходом компании СИБУР футбол в нашем городе получил колоссальную перезагрузку. Тренерский состав обучается по новым методикам ПФК ЦСКА, а у детей появились реальные новые возможности для профессионального роста. Также практически в каждом микрорайоне Тобольска построены спортивные площадки. Это будущее нашего футбола. Желаю всем ребятам успехов в спорте", - отметила директор департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Тобольска Ольга Алеева.

В рамках мероприятия прошла презентация фильма о сборах юных футболистов на базе Академии ПФК ЦСК. Отметим, программа "Формула футбола" четвертый год реализуется компанией СИБУР в партнерстве с ПФК ЦСКА и администрацией Тобольска.

Пресс-служба проекта "Формула футбола" | Фото: Пресс-служба проекта "Формула футбола"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СИБУР , Тобольск , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:08 14.10.202517 юных футболистов из Тобольска обучаются по профессиональным методикам ПФК ЦСКА
17:05 14.10.2025Команды тюменских школьников сыграют в "перестрелку" и шахматы
12:41 14.10.2025Тюменские спортсмены победили в командном зачете чемпионата инженерных войск ВС РФ по самбо
09:34 14.10.2025В Тюменской области организовали бесплатные занятия хоккеем для детей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора