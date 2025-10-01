17 юных футболистов из Тобольска обучаются по профессиональным методикам ПФК ЦСКА

Тобольские школьники приняли участие в "Классном турнире" от проекта "Формула футбола". 17 ребят получили возможность обучаться по профессиональным методикам ПФК ЦСКА в партнерской школе города, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Всего в турнире участвовали 224 спортсмена 2015–2016 гг. рождения из 16 школ Тобольска. Отбор талантливых детей курировал менеджер по методологии ПФК ЦСКА Алексей Ларченков и тренеры партнерской школы.

"С приходом компании СИБУР футбол в нашем городе получил колоссальную перезагрузку. Тренерский состав обучается по новым методикам ПФК ЦСКА, а у детей появились реальные новые возможности для профессионального роста. Также практически в каждом микрорайоне Тобольска построены спортивные площадки. Это будущее нашего футбола. Желаю всем ребятам успехов в спорте", - отметила директор департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Тобольска Ольга Алеева.

В рамках мероприятия прошла презентация фильма о сборах юных футболистов на базе Академии ПФК ЦСК. Отметим, программа "Формула футбола" четвертый год реализуется компанией СИБУР в партнерстве с ПФК ЦСКА и администрацией Тобольска.