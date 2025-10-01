  • 14 октября 202514.10.2025вторник
Более 40 экспонентов станут участниками выставки на тюменском "Инфотехе"

Общество, 18:11 14 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 экспонентов станут участниками выставки на тюменском форуме "Инфотех", который состоится в технопарке 23-24 октября. Будут представлены как тюменские, так и федеральные компании.

"Традиционно будет работать интерактивная зона, где участники познакомятся с полезными сервисами ведомств, в том числе и нашими, тюменскими. Любой желающий может проконсультироваться, решить какой-то вопрос. Предлагаю воспользоваться возможностью и из первых уст узнать все тренды. Наше цифровое сообщество открыто к любым дискуссиям", – поделился заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 14 октября.

В течение двух дней участники и гости форума смогут больше узнать о цифровых новшествах. Например, "Интеллектуальная транспортная система" представит платформу контроля состояния дорожных покрытий и организации ремонтных работ. "Служба Мониторинга" покажет усовершенствованную систему анализа индикации риска, основанную на передовых технологиях искусственного интеллекта. "Ростелеком" представит собственную разработку — портал "Нейрошлюз". Онлайн-платформа объединяет множество нейросетей в одном рабочем пространстве, помогая легко решать рутинные задачи с помощью технологий искусственного интеллекта. На портале представлено около 27 ИИ-инструментов, ориентированных на достижение разнообразных целей: DeepSeek, GigaChat, ChatGPT, Gemini, Yandex Art и другие.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Можно сконцентрироваться на сложных задачах, а рутинные в это время отдать "Нейрошлюзу", который обработает и выдаст промежуточные идеи и решения. Он умеет, например, готовить отчеты, протоколы совещаний, создавать презентации, маркетинговые материалы, структурировать объемные документы. Платформа для компании не новая, но в этом году мы решили показать продукт еще шире. Кроме этой разработки, представим и другие, но пока придержу их в секрете", – заявил директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Владимир Барвинский.

На втором этаже технопарка на время форума впервые появится аллея с ярмаркой тюменских товаров. В зоне нетворкинга можно будет посмотреть приобрести что-то на память о регионе. "Это новое направление. Мы решили его ввести, потому что был запрос, где купить тематические сувениры", - добавил Станислав Логинов.

В этом году гостями "Инфотеха" станут заместитель председателя правительства России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а также чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон. Предусмотрена насыщенная двухдневная деловая программа, различные мастер-классы и лекции. Кроме этого, 20 октября, состоится "Инфотех Junior" для школьников и студентов. Регистрация доступна на официальном сайте.

Возрастное ограничение: 12+

Виктория Макарова

# выставка , ИНФОТЕХ , компании , Ростелеком , Станислав Логинов

