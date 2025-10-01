  • 16 октября 202516.10.2025четверг
Тюменские школьники стали призерами Всероссийского конкурса "Безопасное колесо"

Общество, 19:42 16 октября 2025

Департамент образования и науки Тюменской области | Фото: Департамент образования и науки Тюменской области

Команда школы № 41 Тюмени стала призером Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Ребята отличились на станции "Знатоки правил дорожного движения" и в творческом состязании "Вместе – за безопасность дорожного движения", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Конкурс проходил в Краснодарском крае. В течение недели команды со всей России демонстрировали знания ПДД, умение оказывать первую помощь, мастерство управления велосипедом.

Отметим, что всего в регионе движение ЮИД насчитывыет более 400 отрядов, в которых заняты свыше шести тысяч тюменских школьников.

# дорожное движение , ЮИД

