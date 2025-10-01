Тюменские школьники стали призерами Всероссийского конкурса "Безопасное колесо"
Команда школы № 41 Тюмени стала призером Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Ребята отличились на станции "Знатоки правил дорожного движения" и в творческом состязании "Вместе – за безопасность дорожного движения", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
Конкурс проходил в Краснодарском крае. В течение недели команды со всей России демонстрировали знания ПДД, умение оказывать первую помощь, мастерство управления велосипедом.
Отметим, что всего в регионе движение ЮИД насчитывыет более 400 отрядов, в которых заняты свыше шести тысяч тюменских школьников.