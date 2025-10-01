  • 16 октября 202516.10.2025четверг
  • USD78,8390
    EUR91,7258
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области предприятия изготовили более 16 тысяч тонн хлеба с начала года

Экономика, 17:27 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

108 хлебопекарных предприятий работают в Тюменской области. С начала года они произвели 16 тыс. 684 т хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Среди крупных производителей - АО "Тюменский хлебокомбинат", ООО "Хлебокомбинат "Абсолют", ООО "Колос", хлебокомбинат "Бинятовский".

Тюменские пекари следят за тенденциями на рынке и ведут постоянную работу по улучшению, расширению ассортимента и повышению качества продукции. В регионе выпекаются не только традиционные хлеба, но и национальные, такие как матнакаш, восточная лепешка, армянский лаваш и другие.

В сентябре хлебокомбинат "Бинятовский" начал производить хлеб из пшеничной муки с большим содержанием зерен тыквы, семян подсолнечника, овсяных хлопьев, семян льна и кунжута. За короткое время его полюбили многие покупатели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , хлебокомбинат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 16.10.2025В Тюменской области предприятия изготовили более 16 тысяч тонн хлеба с начала года
17:05 16.10.2025В России разработают план технологического развития строительной отрасли
14:21 16.10.2025Более 45 тысяч тонн моркови, капусты и свеклы заготовили на зиму в Тюменской области
13:15 16.10.2025Мебель и декоративные изделия производит жительница села Ярково в собственной мастерской

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора