В Тюменской области предприятия изготовили более 16 тысяч тонн хлеба с начала года
108 хлебопекарных предприятий работают в Тюменской области. С начала года они произвели 16 тыс. 684 т хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает департамент агропромышленного комплекса.
Среди крупных производителей - АО "Тюменский хлебокомбинат", ООО "Хлебокомбинат "Абсолют", ООО "Колос", хлебокомбинат "Бинятовский".
Тюменские пекари следят за тенденциями на рынке и ведут постоянную работу по улучшению, расширению ассортимента и повышению качества продукции. В регионе выпекаются не только традиционные хлеба, но и национальные, такие как матнакаш, восточная лепешка, армянский лаваш и другие.
В сентябре хлебокомбинат "Бинятовский" начал производить хлеб из пшеничной муки с большим содержанием зерен тыквы, семян подсолнечника, овсяных хлопьев, семян льна и кунжута. За короткое время его полюбили многие покупатели.