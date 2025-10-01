В Тюменской области предприятия изготовили более 16 тысяч тонн хлеба с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

108 хлебопекарных предприятий работают в Тюменской области. С начала года они произвели 16 тыс. 684 т хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Среди крупных производителей - АО "Тюменский хлебокомбинат", ООО "Хлебокомбинат "Абсолют", ООО "Колос", хлебокомбинат "Бинятовский".

Тюменские пекари следят за тенденциями на рынке и ведут постоянную работу по улучшению, расширению ассортимента и повышению качества продукции. В регионе выпекаются не только традиционные хлеба, но и национальные, такие как матнакаш, восточная лепешка, армянский лаваш и другие.

В сентябре хлебокомбинат "Бинятовский" начал производить хлеб из пшеничной муки с большим содержанием зерен тыквы, семян подсолнечника, овсяных хлопьев, семян льна и кунжута. За короткое время его полюбили многие покупатели.