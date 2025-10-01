  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
Жители Тюмени в сентябре чаще всего интересовались запчастями к машинам

Экономика, 10:01 19 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запчасти для автомобилей стали самым популярными товарами в Тюмени. Доля их продаж на платформе онлайн-объявлений за сентябрь составила 11 %. Вторым по популярности товаром стала одежда для девочек – 7 %.

При этом доля новых товаров на платформе составляет 58 %. Об этом сообщил директор департамента продаж "Авито товары" Алексей Ли на конференции "По делу".

"За прошлый год мы приросли на 60 процентов в количестве новых продавцов. Рост объема электронной коммерции в уральских регионах составляет больше, чем 40 процентов. Фокус на регионы, который мы для себя наметили, даст большие результаты, потому что, проанализировав представленность бизнесов, видим достаточно большую долю предпринимателей, их активный рост. Они представлены во всех наших категориях, достаточно креативные и предоставляют покупателям качественный сервис", - рассказал о предпринимателях Уральского федерального округа директор департамента продаж.

Отметим, что среди других товаров, пользующихся спросом женская одежда. На нее пришлось 6 % от всех продаж. А также шины, диски и колеса – 4 %. По 3 % составила доля в спросе на мужскую одежду и мобильные телефоны. Замыкают топ категорий комплектующие для компьютера, инструменты и комнатные растения.

Оксана Корнеенкова

# розничная торговля , товары , электронная площадка

