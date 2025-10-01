Полицейские изъяли у тюменца синтетические наркотики

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 10 лет тюрьмы грозит ранее судимому жителю Тюмени 1980 г. р. за незаконное хранение наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ППС во время патрулирования по ул. Лесопарковой остановили мужчину для проверки документов. В ходе разговора с правоохранителями тюменец начал нервничать. Полицейские решили провести досмотр.

В присутствии понятых в кармане безработного тюменца обнаружили пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что внутри находилось наркотическое средство "мефедрон" массой около 2 гр. Злоумышленник рассказал полицейским, что наркотики приобрел для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств". Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.