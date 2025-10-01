  • 17 октября 202517.10.2025пятница
  • USD79,0839
    EUR92,0834
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-восточный

Полицейские изъяли у тюменца синтетические наркотики

Происшествия, 14:02 17 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 10 лет тюрьмы грозит ранее судимому жителю Тюмени 1980 г. р. за незаконное хранение наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ППС во время патрулирования по ул. Лесопарковой остановили мужчину для проверки документов. В ходе разговора с правоохранителями тюменец начал нервничать. Полицейские решили провести досмотр.

В присутствии понятых в кармане безработного тюменца обнаружили пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что внутри находилось наркотическое средство "мефедрон" массой около 2 гр. Злоумышленник рассказал полицейским, что наркотики приобрел для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств". Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# синтетические наркотики , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:02 17.10.2025Полицейские изъяли у тюменца синтетические наркотики
13:18 17.10.2025Неосторожное обращение с огнем стало причиной трех пожаров в Тюменской области
11:27 17.10.2025Жителя Тобольска задержали во время устройства тайников с наркотиками
20:10 16.10.202597 тюменцев обманули мошенники за минувшую неделю

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора