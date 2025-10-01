Тюменцы могут зарегистрировать права на недвижимость в течение двух дней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Условия получения услуг в сфере регистрации недвижимости создали для Жителей Тюменской области. Об этом на заседании общественного Совета рассказал руководитель местного Управления Росреестра по Владимир Кораблёв.

"В настоящее время средний срок регистрации прав составляет 2,2 дня, кадастрового учета – 2,1 дня. Регистрация бытовой недвижимости в электронном виде занимает всего 1,6 дня, а приостановления в отношении "бытовой недвижимости" практически сведены к нулю", - отметил Владимир Кораблёв.

Из общего объема услуг по кадастровому учету и регистрации прав 71,08% оказано в электронном виде. Доля электронной ипотеки составила 95,71%, при этом 96,87% регистраций ипотечных сделок осуществлено менее чем за сутки. Доля запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, поступивших в электронном виде, составила 98,57%, сообщает "Мегатюмень".