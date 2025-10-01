  • 18 октября 202518.10.2025суббота
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени -1..1 С 0 м/с ветер западный

Тюменцы могут зарегистрировать права на недвижимость в течение двух дней

Общество, 15:51 18 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Условия получения услуг в сфере регистрации недвижимости создали для Жителей Тюменской области. Об этом на заседании общественного Совета рассказал руководитель местного Управления Росреестра по Владимир Кораблёв.

"В настоящее время средний срок регистрации прав составляет 2,2 дня, кадастрового учета – 2,1 дня. Регистрация бытовой недвижимости в электронном виде занимает всего 1,6 дня, а приостановления в отношении "бытовой недвижимости" практически сведены к нулю", - отметил Владимир Кораблёв.

Из общего объема услуг по кадастровому учету и регистрации прав 71,08% оказано в электронном виде. Доля электронной ипотеки составила 95,71%, при этом 96,87% регистраций ипотечных сделок осуществлено менее чем за сутки. Доля запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, поступивших в электронном виде, составила 98,57%, сообщает "Мегатюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# недвижимость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:37 18.10.2025Пешую экскурсию для ветеранов СВО и их родных провели в Тюмени ко Дню отца
18:11 18.10.2025Тюменцев ожидает осенний период распродаж
17:55 18.10.2025Юные тюменцы в осеннем субботнике убрали территории своих школ
17:03 18.10.2025Тюменцам доступна база знаний с подборкой материалов с форума "Утро"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора