Школьники села Бердюжье познакомились с работой медиков
Девятиклассники с. Бердюжье познакомились с работой медиков. Ребята посетили областную больницу №4 в Ишиме, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Руководитель учреждения Елена Рыхлицкая познакомила школьников с разными медицинскими специальностями и подразделениями больницы. Она рассказала обо всех аспектах врачебной практики и оказываемых услугах.
Особенно интересно ребятам было посетить приёмное отделение. Там они увидели процесс приёма пациентов, диагностику и направление на лечение. Впечатлило оснащение машин скорой помощи и методы работы бригад экстренных служб. Ребята попробовали себя в роли спасателей, изучили основы оказания первой помощи: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.