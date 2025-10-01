  • 18 октября 202518.10.2025суббота
Школьники села Бердюжье познакомились с работой медиков

Общество, 12:47 18 октября 2025

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Девятиклассники с. Бердюжье познакомились с работой медиков. Ребята посетили областную больницу №4 в Ишиме, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Руководитель учреждения Елена Рыхлицкая познакомила школьников с разными медицинскими специальностями и подразделениями больницы. Она рассказала обо всех аспектах врачебной практики и оказываемых услугах.

Особенно интересно ребятам было посетить приёмное отделение. Там они увидели процесс приёма пациентов, диагностику и направление на лечение. Впечатлило оснащение машин скорой помощи и методы работы бригад экстренных служб. Ребята попробовали себя в роли спасателей, изучили основы оказания первой помощи: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

