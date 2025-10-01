  • 18 октября 202518.10.2025суббота
Тюменский ХК "Рубин" проведет домашнюю серию из пяти матчей

Спорт, 18:52 18 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменские хоккеисты "Рубина" проведут домашнюю серию из пяти матчей. Первая игра пройдет со спортсменами из курганского "Зауралья" 19 октября.

21 октября тюменцы встретятся с "Омскими крыльями", 25 октября - с московской "Звездой", 27 октября пройдет матч с "Химиком" их Воскресенска, 29 октября в Тюменсь приедет "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода.

Как сообщает "Вслух.ру", "Рубин" в регулярном чемпионате сыграл 13 матчей из 62. По их итогам определят 16 участников плей-офф. Клуб одержал шесть побед, в том числе пять – в основное время. Из семи проигрышей в одном уступил в овертайме, еще в одном – по буллитам.

