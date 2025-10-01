Тюменский ХК "Рубин" проведет домашнюю серию из пяти матчей
Тюменские хоккеисты "Рубина" проведут домашнюю серию из пяти матчей. Первая игра пройдет со спортсменами из курганского "Зауралья" 19 октября.
21 октября тюменцы встретятся с "Омскими крыльями", 25 октября - с московской "Звездой", 27 октября пройдет матч с "Химиком" их Воскресенска, 29 октября в Тюменсь приедет "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода.
Как сообщает "Вслух.ру", "Рубин" в регулярном чемпионате сыграл 13 матчей из 62. По их итогам определят 16 участников плей-офф. Клуб одержал шесть побед, в том числе пять – в основное время. Из семи проигрышей в одном уступил в овертайме, еще в одном – по буллитам.