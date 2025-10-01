  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
Тюменские танцоры заняли первое место во всероссийском онлайн-конкурсе

Общество, 16:10 19 октября 2025

центр "Семья" | Фото: центр "Семья"

Хореографический ансамбль "Серпантин" завоевал звание лауреата I степени на Всероссийском конкурсе-фестивале "Танцуй, Россия!". Особенностью этого года стал формат "Прямое включение", который позволил участникам со всей страны соревноваться в режиме реального времени, не выезжая из своих городов, сообщает центр "Семья".

Показательно, что жюри конкурса отдельно отметило высокий уровень подготовки участников из Тюмени, подчеркнув, что город традиционно представляют сильные и яркие танцоры. Успех "Серпантина" в таком строгом онлайн-отборе стал очередным подтверждением сложившейся в регионе благоприятной среды для творческого роста.

"Способность показать столь высокий результат в условиях дистанционного конкурса, где нет живого контакта со зрителем, говорит о настоящем профессионализме и самодисциплине ребят", — отмечают в культурной среде региона.

Ансамбль "Серпантин", основанный в 2018 году, является частью динамично развивающейся системы дополнительного образования Тюменской области. Его руководитель, Елена Тупикова, педагог с 30-летним стажем, строит подготовку на гармоничном развитии личности ребенка через хореографическое искусство.

