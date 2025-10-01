"Алябьевская осень" в Тюмени завершилась концертом‑исповедью Рахманинова

С небывалым эмоциональным накалом завершился XXXV Фестиваль "Алябьевская музыкальная осень" в Тюменской филармонии 19 октября. Кульминацией стал концерт "Рахманинов. Письма без ответа" — уникальный синтез музыки и подлинных текстов композитора.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Зрители не сдерживали эмоций: аплодировали еще до финала произведений, а атмосфера зала стала лучшим доказательством того, что классика звучит современно, когда ее играют сердцем.

На сцене сошлись три стихии искусства: оркестр "Камерата Сибири" под управлением Фаузии Тажиной, художественное слово в исполнении артистов театра им. Ленсовета - заслуженного артиста России Артура Вахи и Лауры Пицхелаури, а также фортепианные партии в интерпретации лауреата международных конкурсов Александра Кашпурина. В программе прозвучали прелюдии, этюды, "Вокализ" в переложении для струнного оркестра и другие шедевры Рахманинова, обрамленные строками из его писем и дневников. Эти тексты, взятые напрямую из архивов, раскрыли композитора как человека: ранимого, ироничного, тоскующего по Родине, но неизменно преданного музыке.

"Когда я узнала о проекте, сразу почувствовала родственную душу, — призналась Фаузия Тажина. — Мы часто соединяем поэзию, литературу и музыку, а здесь повеяло такой душевностью и тонкостью. Весь день получаем удовольствие от сотрудничества и надеемся, что сможем донести до зрителей то, что задумали".

Александр Кашпурин, выступавший как пианист и музыкальный руководитель, подчеркнул особый настрой зала: "Здесь чувствуется жажда хорошей музыки, настоящего смысла. Девиз Тюменской филармонии – "Чувствую музыку сердца" – идеально отражает реакцию публики. Люди приходят не просто слушать ноты, а чувствовать музыку душой". Он также провел параллель между музыкантами: "Алябьев — сердце русской культуры, песенник, чьи мелодии знают все. Его интонации повлияли на многих композиторов, включая Рахманинова. Это интуитивное, сердечное пение, которое резонирует с русской душой".

Заслуженный артист России Артур Ваха отметил, что для него это первый опыт участия в проекте, который оказался невероятно вдохновляющим.

Заместитель директора по творческой деятельности Юлия Ковалева подвела предварительные итоги юбилейного фестиваля. На открытии выступил Тюменский филармонический оркестр вместе с хоровой капеллой под управлением приглашенного дирижера Юстуса Франца. Позже на сцене появились Симфоническая капелла Свердловской филармонии, Гнесинский ансамбль хоровой музыки "Альтракора" под руководством ректора Российской академии музыки им. Гнесиных Александра Рыжинского, а также солистка Тюменской филармонии Эльвира Саниевская с программой русских романсов. "В этом году звучало много хоровой музыки. Хоровое искусство близко русскому народу, оно отражает нашу культурную идентичность", - считает она.

По предварительным оценкам, фестиваль собрал несколько тысяч слушателей. Но главное — он вновь подтвердил, что "Алябьевская музыкальная осень" остается пространством, где классика не просто исполняется, а оживает через диалог эпох, мастеров и зрителей.

Инна Кондрашкина