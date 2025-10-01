За незаконную добычу лося в Ярковском районе задержали браконьера

Браконьера, добывшего лося без разрешения, задержали в Ярковском районе. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота", сообщает УМВД по Тюменской области.

О том, что в охотничьем угодье вблизи с. Бачелино остановлен мужчина, перевозивший мясо лося, в отдел полиции Ярковского района сообщили сотрудники охотнадзора.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 35-летний житель Тюменского района имел разрешение только на добычу птицы.

В лесу он заметил лося и подстрелил животное, разделал тушу и сложил мясо в кузов машины.

Ущерб составил 80 тыс. рублей. В настоящее время изъят нож, с помощью которого мужчина разделывал тушу, а также оружие и транспортное средство.

Задержанный свою вину признал и раскаялся в содеянном. Санкция статьи предусматривает штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.