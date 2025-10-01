  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
Участница "Боевого кадрового резерва" примерила новый стиль

Общество, 20:42 20 октября 2025

организаторы проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: организаторы проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Участница "Боевого кадрового резерва", ветеран СВО Разипа Жимбаева примерила новый стиль. Помогла ей в этом команда проекта “Преображение”, который стартовал в канун Дня матери.

“Мы хотим отразить красоту девяти прекрасных женщин с разными историями, разным количеством детей. Есть мама Разипа, которая участвовала в зоне специальной военной операции на протяжении трех лет. Мы бы хотели ее подбодрить и поддержать как морально, так и эстетически”, – сказала автор проекта “Преображение” Анастасия Сметанина.

Разипа Жимбаева сменила форму на деловой стиль одежды. Сейчас она проходит межмодульную стажировку и осваивает госуправление, служит людям в мирной жизни.

“Прохожу стажировку у сильнейших HR-менеджеров, читаю много литературы. Изучила наконец-то нашу прекраснейшую книгу – Конституцию”, – поделилась ветеран СВО.

# Боевой кадровый резерв , СВО

