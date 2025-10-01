Объем экспорта в Тюменской области вырос на 10,4 % за шесть месяцев
На 10,4 % вырос объем экспорта Тюменской области со странами СНГ января по сентябрь. При этом импорт увеличился на 54,4 %, а прирост этого показателя по Китаю достиг 149 %, сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Системно развивается сотрудничество со странами СНГ, в указанный период реализована целая серия деловых переговоров и визитов в Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Это стратегическое направление для роста интенсивности экономического взаимодействия", - уточнил заместитель директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.
Вместе с тем, общий объем товарооборота в первом полугодии на 14,5 % больше, чем в тот же период годом ранее.