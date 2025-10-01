Объем экспорта в Тюменской области вырос на 10,4 % за шесть месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10,4 % вырос объем экспорта Тюменской области со странами СНГ января по сентябрь. При этом импорт увеличился на 54,4 %, а прирост этого показателя по Китаю достиг 149 %, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Системно развивается сотрудничество со странами СНГ, в указанный период реализована целая серия деловых переговоров и визитов в Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Это стратегическое направление для роста интенсивности экономического взаимодействия", - уточнил заместитель директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

Вместе с тем, общий объем товарооборота в первом полугодии на 14,5 % больше, чем в тот же период годом ранее.