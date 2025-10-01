Для тюменцев запустили бесплатный курс "Большие & маленькие перемены"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный курс "Большие & маленькие перемены" запускает Школа перспективных исследований ТюмГУ (SAS) с 5 по 7 ноября. Участникам расскажут о том, как идея перемен прослеживается в интересующих их дисциплинах и собственных исследованиях, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Занятия будут проходить в формате онлайн-лекций, большинство из которых на английском языке. Всего запланировано девять встреч от профессоров Школы, каждая из которых рассматривает "перемены" как аналитический объект с точки зрения личных, социальных, политических, научных и эпистемологических перспектив, выстраивая взаимосвязи между этими областями. Помимо теории, курс ставит перед собой задачу изучить, как изменения работают на практике через преобразование абстрактных концепций в измеряемые траектории с их системой агентов, метрик и инструментов.

По итогу участники получат удостоверение о дополнительном профессиональном образовании или сертификат участника, а для самых активных организаторы подготовили лимитированный мерч SAS.

Программа и регистрация представлена по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+