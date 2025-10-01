  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер южный

Для тюменцев запустили бесплатный курс "Большие & маленькие перемены"

Общество, 10:02 22 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный курс "Большие & маленькие перемены" запускает Школа перспективных исследований ТюмГУ (SAS) с 5 по 7 ноября. Участникам расскажут о том, как идея перемен прослеживается в интересующих их дисциплинах и собственных исследованиях, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Занятия будут проходить в формате онлайн-лекций, большинство из которых на английском языке. Всего запланировано девять встреч от профессоров Школы, каждая из которых рассматривает "перемены" как аналитический объект с точки зрения личных, социальных, политических, научных и эпистемологических перспектив, выстраивая взаимосвязи между этими областями. Помимо теории, курс ставит перед собой задачу изучить, как изменения работают на практике через преобразование абстрактных концепций в измеряемые траектории с их системой агентов, метрик и инструментов.

По итогу участники получат удостоверение о дополнительном профессиональном образовании или сертификат участника, а для самых активных организаторы подготовили лимитированный мерч SAS.

Программа и регистрация представлена по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:41 22.10.2025Жители Абатского округа передали землякам на СВО мотоциклы и маскхалаты
11:19 22.10.2025Участок региональной трассы отремонтировали между селами Абатского округа
11:08 22.10.2025Тюменских пешеходов призвали засветиться
10:57 22.10.2025Участник “Боевого кадрового  резерва” продолжает знакомство с отраслью культуры в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора