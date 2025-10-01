  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Наталья Шевчик рассказала о планах на второй модуль "Боевого кадрового резерва"

Общество, 18:20 21 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стали известны детали предстоящего обучения для участников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области". О планах на второй образовательный модуль рассказала заместитель председателя Тюменской областной думы и наставник проекта Наталья Шевчик.

Перед погружением в новую программу команда проекта внимательно анализирует текущие результаты.

"Прежде всего мы, конечно, сейчас следим, как в межмодульный период у нас идут стажировки у подопечных, как сегодня складывается их контакт с наставниками, как часто они встречаются, как они идут к тем планам, которые у них намечены именно на этот период", - отметила Наталья Шевчик.

Участников проекта ждет насыщенная программа, выходящая далеко за рамки стандартных тем. Акцент будет сделан на клиентоцентричность - это ключевой навык для любого управленца, развитие soft skills и решение практических "жизненных" вопросов, повышение культурологического уровня - для гармоничного и эффективного лидера.

"Есть много вопросов, которые выходят за, не только правовые вопросы, но и жизненные вопросы, потому что это клиентоцентричность, это и как поднять свой культурологический уровень, это прям такая большая интересная программа, я думаю, что модуль образовательный будет интересный".

В проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" делают ставку на комплексное развитие специалистов, сочетая правовые знания с широким кругозором и гибкими навыками.

