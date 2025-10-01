Тюменские депутаты рассказали студентам об этапах становления местного самоуправления

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Развитие и преемственность местного городского самоуправления стало темой IV научно-образовательных чтений, состоявшихся в Тюмени 21 октября. В 2025 году мероприятия посвятили 235-летию городской думы. Доклады осветили ключевые аспекты и этапы деятельности представительного органа со времён Екатерины II до новейшей истории. Участниками чтений стали депутаты, учёные, студенты высших учебных заведений областного центра, школьники и общественные деятели.

"Тема, которую мы рассматриваем сегодня, крайне интересна. Ведь когда была основана городская дума, в Тюмени насчитывалось примерно пять тысяч жителей. Её задачей было сделать так, чтобы горожанам жилось легче, интереснее, чтобы развивалась городская среда, дети получали образование, открывались новые предприятия. И сегодня, когда население Тюмени приближается к миллиону, задачи городской думы те же. Поэтому очень важно рассказать эту историю, чтобы молодёжь это слышала", - рассказала депутат гордумы, ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко. Она напомнила, что в 2024 году темой чтений было становление в Тюмени аграрного образования.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Писатель, краевед, общественный деятель и председатель общественного совета регионального УМВД Александр Петрушин подчеркнул, что только благодаря работоспособности и профессионализму управленцев Тюмень была спасена в годы Великой Отечественной войны.

В частности, краевед рассказал о роли Степана Загриняева, избранного председателем исполкома Тюменского городского совета депутатов трудящихся. Именно он в военное время решал вопросы размещения эвакуированных в Тюмени заводов и фабрик.

"Под его руководством Тюмень пережила годы войны и теперь по достоинству носит звание города Трудовой доблести. Но сам не выдержал, конечно, такой нагрузки и в сентябре 1943 года скончался в своём кабинете. Тем не менее он сделал невозможное. Во-первых, город выстоял, хотя и был тогда маленьким, окружённым густыми лесами, районным центром Омской области, где всё отопление было печным. Но горожане не просто выжили, но и победили", — рассказал Александр Петрушин.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Депутат городской думы Степан Киричук, возглавлявший Тюмень на протяжении 12 лет, отметил, что научно-образовательные чтения традиционно собирают людей, неравнодушных к своему городу, интересующихся его историей. "Вспоминая то, как формировался представительный орган, как работала местная власть в Тюмени, мы всегда находим главное - что местная власть должна работать на тех жителей, которые её избирают. Это суть всего местного самоуправления. И эти чтения позволяют интересно, увлекательно и профессионально рассказывать о Тюмени, благодаря им кто-то захочет включиться в эту работу и создавать изменения в нашем городе", - считает он.

Напомним, что научно-образовательные чтения "Культурно-историческое наследие Тюмени" впервые прошли в 2022 году и стали совместным проектом Тюменской городской думы и ГАУ Северного Зауралья.

Николай Ступников