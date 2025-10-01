  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер южный

Тюменские депутаты рассказали студентам об этапах становления местного самоуправления

Политика, 10:46 22 октября 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Развитие и преемственность местного городского самоуправления стало темой IV научно-образовательных чтений, состоявшихся в Тюмени 21 октября. В 2025 году мероприятия посвятили 235-летию городской думы. Доклады осветили ключевые аспекты и этапы деятельности представительного органа со времён Екатерины II до новейшей истории. Участниками чтений стали депутаты, учёные, студенты высших учебных заведений областного центра, школьники и общественные деятели.

"Тема, которую мы рассматриваем сегодня, крайне интересна. Ведь когда была основана городская дума, в Тюмени насчитывалось примерно пять тысяч жителей. Её задачей было сделать так, чтобы горожанам жилось легче, интереснее, чтобы развивалась городская среда, дети получали образование, открывались новые предприятия. И сегодня, когда население Тюмени приближается к миллиону, задачи городской думы те же. Поэтому очень важно рассказать эту историю, чтобы молодёжь это слышала", - рассказала депутат гордумы, ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко. Она напомнила, что в 2024 году темой чтений было становление в Тюмени аграрного образования.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Писатель, краевед, общественный деятель и председатель общественного совета регионального УМВД Александр Петрушин подчеркнул, что только благодаря работоспособности и профессионализму управленцев Тюмень была спасена в годы Великой Отечественной войны.

В частности, краевед рассказал о роли Степана Загриняева, избранного председателем исполкома Тюменского городского совета депутатов трудящихся. Именно он в военное время решал вопросы размещения эвакуированных в Тюмени заводов и фабрик.

"Под его руководством Тюмень пережила годы войны и теперь по достоинству носит звание города Трудовой доблести. Но сам не выдержал, конечно, такой нагрузки и в сентябре 1943 года скончался в своём кабинете. Тем не менее он сделал невозможное. Во-первых, город выстоял, хотя и был тогда маленьким, окружённым густыми лесами, районным центром Омской области, где всё отопление было печным. Но горожане не просто выжили, но и победили", — рассказал Александр Петрушин.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Депутат городской думы Степан Киричук, возглавлявший Тюмень на протяжении 12 лет, отметил, что научно-образовательные чтения традиционно собирают людей, неравнодушных к своему городу, интересующихся его историей. "Вспоминая то, как формировался представительный орган, как работала местная власть в Тюмени, мы всегда находим главное - что местная власть должна работать на тех жителей, которые её избирают. Это суть всего местного самоуправления. И эти чтения позволяют интересно, увлекательно и профессионально рассказывать о Тюмени, благодаря им кто-то захочет включиться в эту работу и создавать изменения в нашем городе", - считает он.

﻿

Напомним, что научно-образовательные чтения "Культурно-историческое наследие Тюмени" впервые прошли в 2022 году и стали совместным проектом Тюменской городской думы и ГАУ Северного Зауралья.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гордума , Елена Бойко , местное самоуправление , Степан Киричук , чтения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:46 22.10.2025Тюменские депутаты рассказали студентам об этапах становления местного самоуправления
18:09 21.10.2025Глав двух муниципалитетов выбрали в Тюменской области
13:23 21.10.2025Участники "Школы мэров" изучат лучшие практики Тюменской области и еще девяти регионов
12:49 21.10.2025В Тюменской области проходит Единый день дорожной безопасности

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора