Более 15 тысяч тонн молока произвели предприятия Казанского округа с начала года

Экономика, 15:10 22 октября 2025

администрация Казанского округа | Фото: администрация Казанского округа

15 тыс. 717 тонн молока произвели предприятия Казанского округа за девять месяцев 2025 г. Продуктивность стада составила 6,2 тыс. кг, сообщает администрация муниципального образования.

"Высокого роста производства молока добились в АО "Агрокомплекс Маяк", на предприятии произвели 12 тысяч 930 тонн молока при продуктивности дойного стада в 6 тысяч 993 килограмма. Большое внимание в хозяйствах уделяют выращиванию ремонтного молодняка, что в дальнейшем служит основой высокой продуктивности стада", - подчеркнули в администрации.

В сельскохозяйственных предприятиях округа поголовье крупного рогатого скота составляет 7 семь тыс. 230 животных, в том числе коров молочного и мясного направления превышает три тысячи.

Основная задача для животноводов — подготовка к зимовке скота. Для этого аграрии заготовили достаточно сена, сенажа и силоса.

# АПК , животноводство , Казанский район

16:16 22.10.2025Сумма выплат по больничным листам в Тюменской области превысила 6,5 млрд рублей
15:10 22.10.2025Более 15 тысяч тонн молока произвели предприятия Казанского округа с начала года
15:06 22.10.2025"Урок цифры" об "ИИ-агентах" провели для школьников Тюменской области
14:59 22.10.2025Изобретение заводоуковского ветцентра отмечено серебряной медалью на федеральной агровыставке

