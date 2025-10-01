Более 15 тысяч тонн молока произвели предприятия Казанского округа с начала года

| Фото: администрация Казанского округа | Фото: администрация Казанского округа

15 тыс. 717 тонн молока произвели предприятия Казанского округа за девять месяцев 2025 г. Продуктивность стада составила 6,2 тыс. кг, сообщает администрация муниципального образования.

"Высокого роста производства молока добились в АО "Агрокомплекс Маяк", на предприятии произвели 12 тысяч 930 тонн молока при продуктивности дойного стада в 6 тысяч 993 килограмма. Большое внимание в хозяйствах уделяют выращиванию ремонтного молодняка, что в дальнейшем служит основой высокой продуктивности стада", - подчеркнули в администрации.

В сельскохозяйственных предприятиях округа поголовье крупного рогатого скота составляет 7 семь тыс. 230 животных, в том числе коров молочного и мясного направления превышает три тысячи.

Основная задача для животноводов — подготовка к зимовке скота. Для этого аграрии заготовили достаточно сена, сенажа и силоса.