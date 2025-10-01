Три упаковки шоколада вынесла из магазина тюменка

Три упаковки шоколада на сумму три тысячи рублей украла 29-летняя девушка из магазина на ул. Народной в Тюмени, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемой и задержали ее. Ранее неоднократно судимая местная жительница призналась, что украла шоколад для перепродажи. Вырученные деньги она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.