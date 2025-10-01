Хоровая капелла Тюменской филармонии отправится в гастрольный тур по России и Республике Беларусь
Хоровая капелла Тюменской филармонии отправится в гастрольный тур по городам России и Республики Беларусь. Гастроли продлятся с 29 октября по 2 ноября, сообщает информационный центр правительства региона.
Тюменские музыканты выступят в Белорусской государственной филармонии (Минск), Витебской областной филармонии (Витебск), Мальтийской капелле (Санкт-Петербург)
Слушателям представят программу "Хоровое притяжение" из двух отделений: произведения, изначально созданные для хора и органа; композиции, вошедшие в "золотой фонд" песенной классики.
С программой "Хор. Музыка. Кино" тюменцы выступят в Смоленске, Могилеве.
На сценах прозвучат песни классика отечественного кино Исаака Дунаевского и авторов популярных мелодий из телесериалов Игоря Корнелюка и Игоря Матвиенко.
"Тюменская Хоровая капелла впервые отправится в гастрольный тур в Республику Беларусь. Артисты выступят в ведущих филармониях дружественного государства. Это важный этап в развитии коллектива и особая ответственность перед музыкантами", – сказала директор Тюменской филармонии Ирина Устинова.