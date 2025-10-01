  • 23 октября 202523.10.2025четверг
Губернатор Тюменской области выразил соболезнования пострадавшему Копейску

Губернатор, 14:15 23 октября 2025

фото МЧС Челябинской области

Соболезнования в связи с трагедией в Копейске Челябинской области от имени всех жителей Тюменской области выразил губернатор Александр Моор.

Всего в Копейске, по официальным данным, пострадали 19 человек.

"Скорбим вместе с семьями погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - написал Александр Моор.

В Копейске 24 октября объявили днем траура после взрыва на предприятии. Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам организована работа психологической службы МЧС России непосредственно на месте происшествия, в Бюро медицинских экспертиз, в ГКБ №1 Копейска, в следственном комитете.

