Губернатор Тюменской области выразил соболезнования пострадавшему Копейску
Соболезнования в связи с трагедией в Копейске Челябинской области от имени всех жителей Тюменской области выразил губернатор Александр Моор.
Всего в Копейске, по официальным данным, пострадали 19 человек.
"Скорбим вместе с семьями погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - написал Александр Моор.
В Копейске 24 октября объявили днем траура после взрыва на предприятии. Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам организована работа психологической службы МЧС России непосредственно на месте происшествия, в Бюро медицинских экспертиз, в ГКБ №1 Копейска, в следственном комитете.