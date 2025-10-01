  • 23 октября 202523.10.2025четверг
В тюменской школе № 48 открыли муралы героев СВО Павла Шубина и Кирилла Анкушева

Общество, 14:59 23 октября 2025

пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области

Ветераны тюменского ОМОН "Вепрь" территориального управления Росгвардии приняли участие в торжественном открытии муралов в честь героев СВО Павла Шубина и Кирилла Анкушева.

Их боевой товарищ, сотрудник спецподразделения полковник полиции в отставке Павел Шубин после выхода на заслуженный отдых заключил контракт с Министерством обороны и героически погиб разведчиком в ходе специальной военной операции в ноябре 2024 года в ДНР.

Кирилл Анкушев – воспитанник детского морского центра "Алый Парус". Школьником Кирилл был кадетом специализированной профильной группы Росгвардии. Молодой герой погиб в августе 2024 года, сражаясь в рядах Вооруженных сил России на территории ДНР. Ему было 19 лет.

Указом президента РФ защитники Отечества посмертно награждены орденами Мужества. Павел Шубин и Кирилл Анкушев - выпускники школы № 48, где будет храниться память о них вечно.

На церемонии открытия памятных изображений присутствовали родственники и близкие Героев, а также учителя, школьники и представители органов власти, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

