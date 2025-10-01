Вторую производственную линию открыли на заводе тротуарной плитки в Ялуторовске

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Вторую линию торжественно открыли на производстве тротуарной плитки завода "Поревит" в Ялуторовске. Объем инвестиций проекта составил почти 1 млрд рублей. Мощности промплощадки теперь позволяют выпускать до 1,8 млн кв. м продукции, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Общий объем инвестиций компании в экономику области составляет более пяти миллиардов рублей, более 400 рабочих мест создано и еще около 50 создадут до конца следующего года. Программа модернизации завода рассчитана до 2031 года", - отметил заместитель генерального директора инвестиционного агентства Александр Бобров.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Компания уже реализовала четыре инвестиционных проекта при поддержке инвестагентства, еще три находятся в работе. Летом 2025 г. на заводе "Поревит" запустили новый цех по производству заборных блоков с премиальной колотой поверхностью. На эти цели компания привлекла 50 млн рублей льготного займа от регионального инвестиционного агентства и направила 86,3 млн рублей собственных средств.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Запуск второй линии в работу совпал с пятилетием завода в Ялуторовске. За это время произведено 3,5 млн кв. м плитки, это почти 14 % рынка Уральского федерального округа и 70 % — Тюменской области.

С использованием продукции компании выполнено благоустройство нескольких объектов в Тюмени: аллея Первых на проезде Геологоразведчиков, скверы Отрядов мэра, Равновесия, Школьный и Славянский, парк Константина Лагунова, бульвар Петра Ершова.