Товарищеский матч "Кубок ИНФОТЕХ" состоялся в Тюмени

Спорт, 21:42 23 октября 2025

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Товарищеский матч по хоккею "Кубок ИНФОТЕХ" в рамках цифрового форума и выставки информационных технологий прошёл в Тюмени 23 октября. На ледовой арене "Партиком" встретились команды "ЦифроVoй СпецнаZ" и "Динамо Тюмень".

Отметим, что в 2025 году яркое спортивное событие было приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, в состав команды "ЦифроVoй СпецнаZ" вошли руководители цифровой трансформации.

"Кроме того, сегодня в матче участвует много профессиональных спортсменов. Это и Евгений Гараничев, это и боец Джефф Монсон, который стал гражданином Российской Федерации и много знаменитых IT-специалистов сегодня выйдут на лёд и покажут хорошую игру", - рассказал он.

По его словам, участие в матче руководителей, которые отвечают за цифровое развитие субъектах Российской Федерации поможет популяризировать спорт и показать на личном примере, что в цифровой отрасли есть место не только профессиональной деятельности.

﻿

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко подчеркнул, что сегодня особенно важно верить в победу.

"Надо заниматься физкультурой, спортом, поддерживать себя в форме и верить в победу на хоккейной площадке, верить в победу в зоне специальной военной операции, верить в победу России, как гаранта всех прав и свобод в мире", - отметил он.

"Хочу только пожелать нашим зрителям не жалеть ладоней, не жалеть своих ног и голоса, чтобы поддержать нас, чтобы и мы эту смогли почувствовать атмосферу. Спорт объединяет, и несмотря ни на что мы должны сплотиться, а игрокам я хочу пожелать красивой зрелищной игры и поменьше контактов", - обратился к гостям и участникам матча призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Евгений Гараничев.

Для символического вбрасывания шайбы был приглашён чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон. Отметим, что спортсмен стал также специальным гостем на XVIII Тюменском цифровом форуме-выставке "Инфотех".

Завершился товарищеский матч со счётом 1:1.

Напомним, ХVIII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех" стартовали в Технопарке 23 октября. В 2025 году основное внимание уделено искусственному интеллекту.

Николай Ступников

# ИНФОТЕХ , Станислав Логинов , хоккей

