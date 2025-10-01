  • 26 октября 202526.10.2025воскресенье
В "Росводоканал Тюмень" определили лучших водителей автотранспорта

Общество, 13:04 26 октября 2025

Росводоканал Тюмень

В тюменском водоканале прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автотранспортного цеха. Накануне профессионального праздника 20 специалистов поборолись за призовые места в трех номинациях: лучший водитель грузового автомобиля, лучший водитель легкового автомобиля и лучший машинист экскаватора-погрузчика.

Конкурс прошел в три этапа. Первые два – теоретические, где участники показали уровень своих профессиональных знаний в области правил дорожного движения, технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также охраны труда и техники безопасности. Третий этап – практический и самый зрелищный. Участники на легковых и грузовых автомобилях на скорость выполняли "гараж" и "змейку", а водители экскаваторов наливали воду в банку, перекладывали кирпичи и ловили мяч ковшом.

"Каждый день сотрудники выполняют сложнейшие задачи, обеспечивая бесперебойную работу системы водоснабжения и водоотведения. Они маневрируют в тесном пространстве и работают на сложных раскопках, соблюдая нормы безопасности. Этот конкурс помогает нашим автомобилистам поделиться опытом и повысить общий уровень квалификации. Спасибо всем участникам за их мастерство, самоотдачу и преданность профессии", - сказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Росводоканал Тюмень

В составе жюри конкурса был приглашенный эксперт – инспектор отдела Госавтоинспекции лейтенант полиции Алексей Шевчук. Он оценил навыки участников с учётом актуальных требований к безопасности и качеству вождения.

"Заехать в узкий двор, и не задеть припаркованные машины, объехать ограждения на сложном участке – это моя работа, поэтому к конкурсу я всегда готов. Соревнование проходит среди настоящих профессионалов – это люди, которые качественно работают, знают и соблюдают ПДД, ответственно относятся к технике безопасности. Ценно, что есть возможность обменяться опытом с коллегами" - сказал водитель грузового автомобиля Артем Сорокин.

Росводоканал Тюмень

Лучшим водителем грузового автомобиля стал Петр Мухин. Среди водителей легкового автомобиля победителем признан Михаил Громоздов. В номинации водитель экскаватора-погрузчика не было равных Виктору Семенкову. Приз за самое аккуратное прохождение полосы препятствий получил Евгений Асташкин.

# водители , Тюменский водоканал

