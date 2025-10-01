  • 25 октября 202525.10.2025суббота
Ишимский стоматолог помог женщине снять кольцо с распухшего пальца

Общество, 08:47 25 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стоматолог ишимской Областной больницы №4 помог 34-летней женщине освободить руку от травмирующего кольца, сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациентка обратилась в приемное отделение с необычной проблемой: её обручальное кольцо впилось в палец, образовав глубокую рану.

"Я надела кольцо сегодня первый раз. Через пару часов палец начал отекать. Никакие попытки снять украшение ни с помощью мыла, ниток, масла не помогали. Пришлось ехать в больницу", — поделилась девушка.

Палец женщины сильно опух, кожа вокруг кольца была повреждена, снять украшение привычными методами оказалось невозможно. Врачи пытались аккуратно распилить кольцо специальными ножницами, металлической струной, но ничего не помогало. Тогда они обратились к другому специалисту. Врач-стоматолог Денис Сычев использовал бормашину с тонким сверлом, чтобы осторожно прорезать металл кольца. Операция прошла успешно.

