В Тюменской области менеджерам предлагают зарплату в 122 тысячи рублей

Общество, 09:49 25 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 122 тыс. рублей могут зарабатывать менеджеры в Тюменской области. Требуются специалисты разного профиля.

В регионе найти работу могут 218 менеджеров без специализации. Заработок варьируется от 39 тыс. до 52 тыс. рублей. Нужны 12 менеджеров в финансово-экономических и административных подразделениях. Им готовы платить 46 тыс. Требуются 38 менеджеров в коммерческой деятельности. Для них предусмотрена зарплата до 82 тыс. руб. Менеджеры в торговле могут рассчитывать на 122 тыс. рублей в месяц, есть пять вакансий, сообщает "Вслух. Ру".

Всего в списке департамента труда и занятости Тюменской области 167 рабочих профессии и 192 специальности служащих.

# вакансии , менеджеры

