Уватские коммунальщики ведут работы по повышению качества воды

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Повышение качества воды является основной задачей для работников коммунальных служб в Уватском муниципальном округе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Что касается завоза всего необходимого для стабильной работы котельных на левобережье, то все идёт в соответствие с планом. Работа для нас привычная и мало отличающаяся год от года. Все необходимое на период ледостава будет в полном объёме. Также в зоне постоянного внимания тема качества воды", - говорит директор "Туртасского коммунального предприятия" Андрей Быков.

Специалисты проводят работы по чистке, промывке и просушке сетей водоснабжения. Вода в сёлах и деревнях берётся из артезианских скважин на глубине 70-90 м и не всегда её качество соответствует нормам. Часто идёт превышение содержания железа. Для замеров привлекаем специалистов Роспотребнадзора.

Для улучшения состояния воды ставятся дополнительные фильтры и производится промывка сетей.