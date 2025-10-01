В Ялуторовске задержали мужчину с наркотиками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три года тюрьмы грозит жителю Ялуторовска за хранение наркотиков. Во время вечернего патрулирования сотрудники ППС заметили мужчину, который подозрительно себя вел, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

При досмотре полицейские в кармане брюк обнаружили сверток с порошкообразным веществом бирюзового цвета. Экспертиз показала, что это метилэфедрон массой 0,79 гр. Ранее судимый мужчина пояснил, что наркотик приобрел в интернете. По фото с координатами он забрал "закладку" и планировал использовать ее для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.