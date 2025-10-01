  • 26 октября 202526.10.2025воскресенье
Досрочным выходом на пенсию воспользовались 340 тюменских водителей

Общество, 13:21 26 октября 2025

340 водителей воспользовались правом досрочного выхода на пенсию в Тюменской области. Страховую пенсию по старости могут оформить мужчины в 55 лет, женщины – в 50 лет, если они работали водителям автобусов 20 и 15 лет соответственно, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Специалисты регионального отделения Соцфонда проводят заблаговременную работу с гражданами, планирующими выйти на пенсию. Следует отметить, что для своевременного назначения страховой пенсии по старости указанной категории работников работодатели обязаны предоставлять достоверные сведения о сотруднике с указанием кода особых условий труда, а также уплачивать страховые взносы по дополнительным тарифам", - подчеркнул управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Отметим, страховой стаж мужчин должен составлять не менее 25 лет, а женщин — от 20 лет.

Узнать более подробную информацию можно у специалистов отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

