Рыболовные сети для нужд СВО передали сотрудники Нижнеобского Росрыболовства

Общество, 13:36 27 октября 2025

Нижнеобское ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

Рыболовные сети для нужд специальной военной операции передали сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. Об этом сообщает управление.

Из капронового материала в волонтерском центре Тюменской облдумы "От сердца к сердцу" сошьют маскировочные костюмы для воинских подразделений. Материал обладает повышенной прочностью.

Нижнеобское ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

Отметим, ранее сети применялись Тюменским филиалом ФГБНУ "ВНИРО" для индустриальной аквакультуры.

