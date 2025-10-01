Рыболовные сети для нужд СВО передали сотрудники Нижнеобского Росрыболовства
Рыболовные сети для нужд специальной военной операции передали сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. Об этом сообщает управление.
Из капронового материала в волонтерском центре Тюменской облдумы "От сердца к сердцу" сошьют маскировочные костюмы для воинских подразделений. Материал обладает повышенной прочностью.
Отметим, ранее сети применялись Тюменским филиалом ФГБНУ "ВНИРО" для индустриальной аквакультуры.