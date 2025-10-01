  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
Продавец в Заводоуковске тратил выручку на кредиты и онлайн-казино

Происшествия, 13:14 27 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 800 тыс. рублей выручки присвоил старший продавец магазина бытовой техники в Заводоуковске. Вместо того, чтобы сдавать деньги покупателей в кассу, он тратил их на погашение своих кредитов и игру в онлайн-казино, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, занимался он этим с января по апрель 2024 года. Часть средств молодой человек присвоил или переводил супруге на карту.

Теперь ему предстоит отбыть два года условного срока, не менять места жительства и регулярно отмечаться по месту жительства.

суд

