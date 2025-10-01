В мессенджере Мах появилась "Платформа для партнеров"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Платформу для партнеров" открыли в мессенджере Мах. Она позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приёма платежей до бронирования путешествий и поддержки клиентов, сообщает пресс-служба приложения.

Присоединиться к платформе могут зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore. Для начала работы нужно пройти верификацию на госуслугах или на сайте одного из аккредитованных банков. Это необходимо для подтверждения связи владельца бота с юридическим лицом.

Компании, присоединившиеся к "Платформе для партнеров", смогут: автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота; запустить веб-сайт компании с помощью мини-приложения; осуществлять продажи в Мах без перехода на внешние ресурсы; создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией.

В перспективе сервис станет доступным всем российским предпринимателям, включая самозанятых. Компании также смогут получать расширенную статистику поведения клиентов своих сервисов в Мах. Присоединиться к платформе можно по ссылке.