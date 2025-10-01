Бесплатные детские спортивные школы Джеффа Монсона открыли в Тюмени

| Фото: "Арсенал " | Фото: "Арсенал "

Две бесплатные детские спортивные школы Джеффа Монсона открыли в Тюмени 25 октября. Юные тюменцы смогут заниматься под руководством опытных наставников, прошедших личную подготовку у чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу, сообщает пресс-служба ИТ-компании "Арсенал+".

"Тюмень - большой и красивый город, и я очень рад открыть здесь свои спортивные школы. Я убежден, что спорт развивает характер и силу духа, это мощный инструмент для воспитания сильных и здоровых личностей. Для меня очень важно развивать детский спорт в России и не только. Мечтаю, чтобы мои школы появились по всему миру: в Африке, Ираке, Иране, Северной Корее, Китае и Венесуэле. Я хочу и стараюсь делать для детского спорта все возможное", - рассказал спортсмен.

Джефф Монсон лично курирует развитие сети своих школ, принимая активное участие в подготовке будущих спортсменов. Он проводит бесплатные мастер-классы, занимается обучением тренеров и дважды в год лично контролирует работу каждой школы. В перспективе в школах появится "виртуальный Монсон". Этот проект разрабатывает компания "Арсенал+" совместно со спортсменом.

"Мы рады поддержать инициативу Джеффа Монсона. Для ИТ-компании поддержка спорта и образования детей - это вклад в будущее индустрии высоких технологий. Физически активные и интеллектуально развитые дети вырастают в профессионалов, готовых решать самые амбициозные задачи цифровой экономики", - поделился президент ИТ-компании "Арсенал+" Алексей Тюменцев.

Отметим, сегодня успешно функционируют 27 школ в Уфе, Московской области, Астрахани, Донецке, Луганске и Казани. В планах спортсмена - открытие более 100 школ по всей России.