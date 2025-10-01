Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе "Лидеры АПК"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководители в области сельского хозяйства из Тюменской области могут принять участие в конкурсе "Лидеры агропромышленного комплекса". Заявочная кампания продлится на сайте проекта до 9 ноября, сообщает пресс-служба конкурса.

Команда Зубаревых живет в с. Петелино Тюменской области. Дедушка Владимир и бабушка Тамара на двоих более 100 лет отдали работе в сельском хозяйстве. 82-летний Владимир более 55 лет работал главным энергетиком в сельском хозяйстве и еще 5 лет – механизатором. 76-летняя Тамара по профессии бухгалтер в сельском хозяйстве.

"Я выбрал работу в сфере сельского хозяйства, потому что очень люблю деревню, я здесь родился и вырос и другой жизни для себя не представляю. Но хочу сказать, что это занятие не для слабых людей, в страду нет деления на ночь, день, все равно нужно работать. Я бы хотел, чтобы внуки продолжили мой путь, если это занятие им по душе", – говорит Владимир Зубарев.

"Иметь свое хозяйство непросто, у животных нет праздников, выходных, поэтому каждое утро нужно вставать, кормить их, убирать. Крепкое хозяйство может быть только у очень трудолюбивых, сильных и упорных людей. Упорство и привычка к систематическому труду очень нам помогли при выполнении заданий конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия – страна возможностей". Мы делали все дисциплинированно, все успели и прошли в полуфинал", – добавила Тамара Зубарева.

До 9 ноября продолжается регистрация на конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса", который запущен по поручению Президента Российской Федерации и направлен на поиск и поддержку управленцев в сфере сельского хозяйства, обладающих выдающимися лидерскими и управленческими качествами.