  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Около 540 нарушений зафиксировали мобильные комплексы фотовидеофиксации в Тюмени

Общество, 13:03 04 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

537 нарушений на 1,5 млн рублей зафиксировали мобильные комплексы фотовидеофиксации в Тюмени за 1,5 месяца. 1 млн 200 тыс. рублей должны заплатить юридические лица, около 350 тыс. - физические лица.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал начальник отдела поддержки видеосистем комитета по информатизации Тюмени Александр Гашев на форуме "Инфотех".

"Автомобиль в реальном времени фиксирует отсутствие дорожной разметки, нарушение состояния бордюрного камня, состояние опор освещения, грязные дорожные знаки. В этом перечне есть и граффити на стенах, заборах, билбордах. Камера позволяет это все зафиксировать и передать в административную практику с целью вынесения постановлений. Из опыта скажу, что пробовал пройти по маршруту и своими глазами все посмотреть, оказалось, что многое уходит из фокуса. Акцентируешься на каком-то одном объекте, другое нарушение уже не видишь. Компьютер же целиком фокусируется на всей картинке, что позволяет избежать подобных недочетов", - пояснил он.

Также Александр Гашев добавил, что существуют и стационарные комплексы, которые позволяют содержать дороги в чистом состоянии. Они могут зафиксировать, например, нахождение грузового транспорта с открытым кузовом без защитного покрытия. "Комплекс уже зарекомендовал себя, хорошо показывает в работе", - добавил начальник отдела поддержки видеосистем комитета по информатизации Тюмени.

Добавим, что маршруты передвижных комплексов утверждены комиссией Госавтоинспекции Тюменской области.

Напомним, XVIII Форум "Инфотех" состоялся в технопарке 23-24 октября. Заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сказал, что Тюменская область является одним из топовых регионов страны по внедрению решений искусственного интеллекта.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# камеры , нарушения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 04.11.2025Тюменская область отпраздновала День народного единства
18:05 04.11.2025Сила в единстве: "Боевой кадровый резерв" на празднике "Народов много - Родина одна"
16:31 04.11.2025Детский творческий конкурс "Твоя Тюмения" завершился в регионе
15:51 04.11.2025Фестиваль "Мост культур" объединил сотни иностранных студентов Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора