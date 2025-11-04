В Ялуторовском остроге откроют резиденцию Деда Мороза

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резиденцию Деда Мороза откроют в Ялуторовском остроге 25-29 декабря и 6-7 января 2026 года. Заявки на общение с самым главным зимним персонажем уже принимают.

"Резиденция Дедушки Мороза - место, где сбываются мечты и происходят настоящие чудеса! Каждый гость Острога сможет окунуться в волшебный мир сказки: пообщаться с настоящим Дедушкой и очаровательной Снегурочкой, сделать фото на память в новогоднем интерьере и зарядиться праздничным настроением", - рассказали организаторы.

Запись доступна по телефону: +7 (34535) 2-05-95.

Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, новогодние каникулы россиян в этот раз продлятся 12 дней.