  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

В Ялуторовском остроге откроют резиденцию Деда Мороза

Общество, 15:01 04 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резиденцию Деда Мороза откроют в Ялуторовском остроге 25-29 декабря и 6-7 января 2026 года. Заявки на общение с самым главным зимним персонажем уже принимают.

"Резиденция Дедушки Мороза - место, где сбываются мечты и происходят настоящие чудеса! Каждый гость Острога сможет окунуться в волшебный мир сказки: пообщаться с настоящим Дедушкой и очаровательной Снегурочкой, сделать фото на память в новогоднем интерьере и зарядиться праздничным настроением", - рассказали организаторы.

Запись доступна по телефону: +7 (34535) 2-05-95.

Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, новогодние каникулы россиян в этот раз продлятся 12 дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Дед Мороз , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 04.11.2025Тюменская область отпраздновала День народного единства
18:05 04.11.2025Сила в единстве: "Боевой кадровый резерв" на празднике "Народов много - Родина одна"
16:31 04.11.2025Детский творческий конкурс "Твоя Тюмения" завершился в регионе
15:51 04.11.2025Фестиваль "Мост культур" объединил сотни иностранных студентов Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора